Panel gezondheidsdienst VS wenst Omikron-bestendige boosterprik

Een panel van medische experts uit de VS heeft dinsdag opgeroepen tot de ontwikkeling van een boosterprik die specifiek besmetting met de Omikron-variant van het coronavirus helpt voorkomen. Een dergelijke boosterprik zou dit najaar al beschikbaar moeten zijn vanwege de dan verwachte golf van nieuwe Omikron-besmettingen, aldus de door de Amerikaanse gezondheidsdienst FDA bijeengeroepen medici.

Het panel kwam tot de oproep na het beoordelen van relevante gegevens, zoals projecties over toekomstige golven en de eerste resultaten van vaccinmakers met Omikron-specifieke vaccins. Vaccinproducenten Pfizer en Moderna hebben eerder positieve gegevens bekendgemaakt over antilichamen die worden opgewekt door hun Omikron-specifieke vaccins. Beide bedrijven hebben dergelijke vaccins nog niet op grote schaal geproduceerd, maar zeiden dat ze binnen drie maanden over zouden kunnen gaan tot grootschalige productie.

Terwijl eerdere Covid-19-varianten zoals Alpha en Delta uiteindelijk verwaterden, hebben Omikron en zijn subvarianten gedurende 2022 dusdanig gedomineerd dat de variant de overgrote meerderheid van alle coronabesmettingen in de wereld veroorzaakt. Dit maakt het volgens het FDA-panel waarschijnlijk dat de toekomstige evolutie van het virus zal plaatsvinden langs de Omikron-tak van de Covid-19-stamboom.

Eerder deze maand adviseerde ook de Wereldgezondheidsorganisatie het gebruik van Omikron-boosters.