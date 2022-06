Agenten moesten voor eigen veiligheid kiezen bij huis minister

De situatie bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) was dinsdagavond zo onveilig dat agenten voor hun eigen veiligheid moesten kiezen. Ze konden daardoor niet direct ingrijpen toen boeren door een afzetting van de politie wisten te breken, meldt de politie Gelderland.

Volgens de politie is de situatie bij het huis inmiddels beheersbaar. Bij de actie van de boeren is een politieauto vernield en is een giertank geleegd.

De politie meldde eerder al dat er ‘duidelijk grenzen overschreden’ zijn. ‘De situatie was dreigend en onacceptabel, ook richting hulpverleners.’

Maandag plaatste de politie een bewakingspost bij het huis van de minister. Ruim twee weken geleden werd voor het eerst bij het huis van de bewindsvrouw betoogd. Dat gebeurde nadat zij haar stikstofplannen had gepresenteerd.