Automobilisten reden in 2021 nog altijd minder dan voor corona

Automobilisten legden vorig jaar meer kilometers af dan in 2020, maar er wordt nog altijd minder gereden dan voor de uitbraak van de coronapandemie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

In auto’s van particulieren werd vorig jaar gezamenlijk zo’n 83 miljard kilometer afgelegd. Bedrijfsauto’s reden in totaal 21 miljard kilometer. Dat komt neer op bijna 104 miljard afgelegde autokilometers, zo’n 3 procent meer dan in 2020. Maar ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor corona, lag de gereden afstand nog altijd 16 procent lager.

Automobilisten uit Almere maakten vorig jaar de meeste kilometers: gemiddeld 12.000 op jaarbasis. Bestuurders uit Lelystad, Zeewolde, Noordoostpolder en Dronten - allemaal in Flevoland - en Amsterdam volgen. Daarnaast worden ook veel meer kilometers dan gemiddeld gemaakt door automobilisten uit plattelandsgemeenten als het Zeeuwse Tholen, Westerveld in Drenthe en Steenwijkerland in Overijssel.

Volgens het CBS werd bijna driekwart van de kilometers gereden door benzineauto’s, al kiezen steeds meer mensen voor een elektrische auto. De afgelegde afstand door stekkerauto’s lag vorig jaar 67 procent hoger dan in 2020.