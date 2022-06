CBS: aandeel hernieuwbare energie op totale verbruik gedaald

Het aandeel hernieuwbare energie op het totale energieverbruik in Nederland is vorig jaar gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Het verbruik van zonne- en windenergie nam wel toe. Vanwege strengere Europese duurzaamheidscriteria werd minder biomassa meegeteld in het aandeel hernieuwbare energie.

Volgens het CBS is het nog onduidelijk hoe die criteria precies moeten worden toegepast. Biomassa wordt vooral gebruikt om warmte te produceren. Dat gebeurt meestal door de verbranding van hout. Daarnaast wordt biomassa ook gebruikt voor het opwekken van elektriciteit en voor het vervaardigen van biobrandstoffen.

Vorig jaar was het aandeel hernieuwbare energie 12 procent van het totale energieverbruik. In 2020 was dit nog 14 procent. Het verbruik uit windenergie steeg met ruim een derde. Vooral het verbruik uit windmolens op zee nam, met 71 procent, flink toe doordat er windmolenparken het hele jaar in werking waren.

Het verbruik uit zonne-energie groeide vorig jaar met 28 procent en de installatie van nieuwe zonnepanelen is de belangrijkste oorzaak van die toename. Inmiddels is zonne-energie goed voor meer dan 2 procent van het totale verbruik.