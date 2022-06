Protesterende boeren zijn bij het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) door een afzetting van de politie gebroken. Dat bevestigt een woordvoerder van de minister.

Ze duwden een politieauto opzij zodat tractoren de straat in konden rijden. De minister is niet thuis, aldus de woordvoerder. Het is de tweede dag op rij dat boeren betogen tegen het stikstofbeleid bij het woonhuis van de minister.