Wall Street flink lager na tegenvallend consumentenvertrouwen

Wall Street sloot dinsdag fors lager nadat een update van het Amerikaanse consumentenvertrouwen lager uitviel dan verwacht. Daarmee keerde de vrees voor een recessie weer terug in de markt, als gevolg van de agressieve renteverhogingen van de Federal Reserve. Vorige week was juist nog sprake van een sterk herstel op de Amerikaanse aandelenbeurzen.

De Dow-Jonesindex sloot met een min van 1,6 procent op 30.946,99 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 2 procent tot 3821,55 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 3 procent tot 11.181,54 punten.

Nike verloor 7 procent. De omzet van het Amerikaanse sportmerk daalde het afgelopen kwartaal iets. Dat kwam vooral door zwakkere verkopen op de belangrijke Chinese markt wegens coronalockdowns. Nike gaf daarbij een voorzichtige verwachting af voor het huidige kwartaal.

JetBlue

De aandacht bleef ook uit gaan naar de overnamestrijd rond budgetmaatschappij Spirit Airlines. Concurrent JetBlue verhoogde opnieuw zijn overnamebod op Spirit. Spirit liet maandag nog weten bij het besluit te blijven om samen te gaan met branchegenoot Frontier Airlines. Spirit steeg 1,1 procent en JetBlue daalde 0,3 procent. Frontier Group, de eigenaar van Frontier Airlines, won 0,6 procent.

Walt Disney daalde 0,7 procent. Het entertainmentconcern maakte bekend dat Disneyland Shanghai deze week weer opengaat. Occidental Petroleum ging 4,8 procent omhoog. Berkshire Hathaway, het investeringsbedrijf van beurslegende Warren Buffett, heeft zijn belang in de olieproducent verder uitgebreid tot ruim 16 procent.

Robinhood Markets

Robinhood Markets verloor 2,8 procent. Het aandeel klom maandag nog 14 procent na mediaberichten dat cryptobeurs FTX de beleggingsapp zou willen overnemen. FTX ontkende echter interesse te hebben in een overname van Robinhood.

De euro was 1,0522 dollar waard, tegen 1,0527 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent meer op 111,69 dollar. Brentolie werd 2,5 procent duurder op 117,92 dollar per vat.