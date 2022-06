Hotelconcern zoekt 12.000 werknemers voor tijdens WK in Qatar

Hotelketen Accor zoekt 12.000 mensen die willen werken tijdens het WK voetbal dat in november begint in Qatar. Die moeten 65.000 lege woningen en appartementen klaarmaken en onderhouden als onderkomen voor voetbalfans die het toernooi bezoeken. Dat zegt topman Sébastien Bazin van het Franse concern, bekend van ketens als Ibis, Novotel en Mercure tegen persbureau Reuters.

Qatar heeft Accor, de grootste uitbater van hotels in Europa, gevraagd te helpen extra accommodatie beschikbaar te maken. ‘65.000 kamers is alsof we in een keer 600 hotels openen’, zegt Bazin. Zijn bedrijf zoekt over de hele wereld naar personeel, van schoonmakers tot receptionisten en logistieke experts.

Qatar werkt aan het tekort aan accommodatie voor het voetbaltoernooi. De bedoeling is dat er uiteindelijk 100.000 kamers beschikbaar zijn. Qatar hoopt in totaal 1,2 miljoen bezoekers te ontvangen. Dat is bijna de helft van het aantal inwoners van de Arabische staat. Naar schatting zijn er minder dan 30.000 hotelkamers in Qatar en daarvan is zo’n 80 procent bezet door wereldvoetbalbond FIFA en officiële gasten.

Verder biedt Qatar 4000 kamers aan op twee cruiseschepen die in de haven van de hoofdstad Doha liggen. Daarnaast kunnen bezoekers ook slapen in een van duizend woestijntenten.