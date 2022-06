Bedrijven op de Zuidas gaan ‘s nachts het licht uitdoen

Bedrijven met kantoren op de Amsterdamse Zuidas gaan ‘s nachts de lichten uitzetten. Onder meer ABN AMRO en advocatenkantoren Houthoff en Van Doorne Advocaten hebben toegezegd een einde te willen maken aan de verspilling van energie. Dat meldt Green Business Club (GBC) Zuidas na een jaarlijkse bijeenkomst van directeuren van het kantorengebied. Nu blijven de lichten in het gebied vaak nog schijnen vanwege het gedrag van medewerkers, het ontbreken van lichtsensoren of het ontbreken van een eindverantwoordelijke.

De Zuidas is daarom tot nu toe ook in het donker een opvallende verschijning. Veel van de kantorenpanden langs de snelweg A10 zijn ‘s nachts goed verlicht maar voortaan moet het tussen 23.00 uur ‘s avonds en 06.00 uur ‘s ochtends vaker donker zijn. Ook onder andere ingenieursbureau Arcadis, woningbelegger en -verhuurder Vesteda doen mee. ‘Meer bedrijven volgen’, aldus de Green Business Club in een toelichting.

De club wil daarnaast kijken naar andere verspilling van energie. ‘Het gaat ook om kritisch kijken naar klimaatsystemen, kan de thermostaat in de winter omlaag en in de zomer omhoog?’, vraagt programmadirecteur Eline Kik van GBC Zuidas zich af. De komende maanden wordt voor een aantal panden gekeken welke maatregelen op korte termijn kunnen worden doorgevoerd.