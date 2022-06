Hugo de Jonge weigert weggelakte passages openbaar te maken

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) is hard in aanvaring gekomen met de Eerste Kamer. In een beslisnota over de invoeringsdatum van de Omgevingswet is een passage weggelakt. Ondanks herhaaldelijk aandringen door diverse fracties én een motie van de SP om onmiddellijk een ongelakte versie van het stuk naar de senaat te sturen, volhardt de minister in zijn weigering.

SP-senator Rick Janssen zei in het debat over de Omgevingswet dat De Jonge zich simpelweg aan artikel 68 van de grondwet moet houden: als een Kamerlid om informatie vraagt, moet hij deze krijgen. De minister beroept zich op het belang van de Staat om niet tegemoet te komen aan dit informatieverzoek van de Kamer.

De weggelakte passage is de weerslag van gesprekken die met senatoren zijn gevoerd in aanloop naar het debat van deze dinsdag, zei De Jonge. ‘Het politieke proces is het waard om beschermd te worden.’ Volgens hem gaat het niet om ‘spannende zinnen of opvattingen, maar het is ten principale niet aan mij om opvattingen van Kamerleden te openbaren’.

Indringend

De Jonge heeft de afgelopen weken indringend gesproken met verschillende senatoren, in de hoop steun te vergaren om in juli een definitief besluit te nemen over de invoeringsdatum van de Omgevingswet op 1 januari 2023. Dat hebben ingewijden eerder bevestigd. De Eerste Kamer wil pas in oktober een beslissing nemen.

Volgende week stemt de senaat over een motie die door Theo Rietkerk van het CDA is ingediend, mede namens een ruime meerderheid van de Eerste Kamer. Daarin staat dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari het uitgangspunt is en blijft, maar wel onder de voorwaarde dat experts na onderzoek aangeven dat dit verantwoord is. Een belangrijk oordeel verwacht de senaat van het Adviescollege ICT-toetsing. Dat komt in oktober met een rapportage of het voor de wet cruciale digitale stelsel fatsoenlijk werkt. Dat is nu niet het geval.

Ruimtelijke ordening

De CDA-motie wordt gesteund door coalitiepartijen VVD, ChristenUnie en onder meer de oppositiepartijen Fractie Nanninga, PVV en SGP. Als de motie is aangenomen, biedt dat de uitvoerende partijen, zoals gemeenten, voldoende duidelijkheid om zich verder voor te bereiden op de wet, vindt de minister.

D66 steunt de motie niet, net zoals onder meer PvdA, GroenLinks, de SP en de Fractie Otten. Ook over de motie van de SP wordt volgende week gestemd.

De Omgevingswet bundelt tientallen wetten en regelingen op het gebied van ruimtelijke ordening, waardoor het onder meer makkelijker is om een vergunning aan te vragen en deze sneller te kunnen verlenen.