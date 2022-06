Poetin in Tadzjikistan: wil relatie met Taliban verbeteren

‘We doen er alles aan om de situatie in het land te normaliseren en proberen relaties op te bouwen met de politieke machthebbers’, zei Poetin volgens persbureau Interfax in het land dat grenst Afghanistan. De speciale Russische gezant voor Afghanistan zei eerder deze maand dat Moskou de Taliban-regering mogelijk gaat erkennen.

De Taliban regeren Afghanistan sinds vorig jaar augustus. Het regime wordt internationaal niet erkend. De islamitische beweging wordt ook in Rusland officieel bestempeld als een terroristische organisatie, hoewel een Taliban-delegatie onlangs aanwezig was op het International Economic Forum in Sint-Petersburg.

Beeld

Poetin wil tijdens zijn reis een beeld krijgen van de situatie in Centraal-Azië, zei hij tijdens gesprekken met de Tadzjiekse president Emomali Rachmon. Rusland heeft een militaire basis in Tadzjikistan. Poetin sprak over een ‘gemeenschappelijke verantwoordelijkheid’ voor de stabiliteit in de regio.

Poetins volgende bestemming is Turkmenistan, ook een voormalige Sovjetrepubliek die grenst aan Afghanistan. In de hoofdstad Asjchabad houden landen die aan de Kaspische Zee liggen woensdag een conferentie.