Zweden bekijkt bouw kleine kernreactoren vanwege energiecrisis

De nieuwe kernreactoren zouden geplaatst kunnen worden bij de bestaande Ringhals-kerncentrale aan de Zweedse westkust. Die centrale heeft nu twee werkzame reactoren uit de jaren tachtig die nog zeker twee decennia energie moeten leveren. Volgens Vattenfall zal nu worden bekeken of SMR’s winstgevend geëxploiteerd kunnen worden. De eerste kleine reactor zou dan het het begin van het volgende decennia in gebruik genomen kunnen worden.

Als de bouw echt doorgaat zou dat een grote wending zijn in Zweden, want lange tijd werd kernenergie in het land als achterhaald beschouwd. Maar vanwege de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne en zorgen over de energievoorziening is kernenergie weer een belangrijke optie geworden. De Zweedse overheid heeft gezegd dat het land met een energiecrisis kampt en dat alle technologieën voor energievoorziening overwogen moeten worden.