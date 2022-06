Hoge boete in VS voor accountant EY voor vals spel met examens

De boete wordt betaald aan de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC). Volgens de SEC is het de hoogste boete die ooit is opgelegd aan een accountantsbureau in de Verenigde Staten. EY heeft schuld erkend en zegt maatregelen te nemen om dit in de toekomst te voorkomen. De SEC heeft ook onafhankelijke toezichthouders aangesteld om de gang van zaken bij EY in de gaten te houden.

De SEC ontdekte dat 49 accountants van EY inzage hebben gehad in antwoorden voor een belangrijk examen rond ethiek. Ook hebben honderden accountants op andere manieren vals gespeeld met examens. Tegelijkertijd was EY op de hoogte van vals spel bij examens na een tip van een werknemer en intern onderzoek, maar dat werd niet doorgegeven aan de SEC.

De SEC zegt dat sprake is van een vertrouwensbreuk. ‘Het is simpelweg ongelooflijk dat de professionals die verantwoordelijk zijn voor het achterhalen van vals spel door klanten zelf vals hebben gespeeld bij een ethiek-examen’, aldus de toezichthouder. ‘En het is net zo schokkend dat EY ons onderzoek naar deze misdragingen heeft gehinderd.’