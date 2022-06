AkzoNobel omlaag in licht lagere AEX na onthullen nieuwe topman

AkzoNobel werd dinsdag lager gezet in een licht gedaalde AEX-index in Amsterdam. Het verfconcern maakte bekend dat Gregoire Poux-Guillaume per 1 november de nieuwe topman wordt. De Fransman volgt de Belg Thierry Vanlancker op. Die had sinds 2017 de leiding.

De AEX eindigde met een kleine min van 0,2 procent op 669,01 punten. De chipbedrijven ASML, ASMI en Besi verloren tot 4,2 procent. Olie- en gasconcern Shell was de grootste winnaar met een plus van 2,9 procent. De MidKap sloot vlak op 927,68 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,9 procent.

Philips daalde 1,9 procent. Het zorgtechnologiebedrijf verklaarde op basis van vroege onderzoeksresultaten dat de problemen met slaapapneuapparaten van het bedrijf minder gevaarlijk voor gebruikers zijn dan eerder gevreesd. Topman Frans van Houten noemt de resultaten bemoedigend. Ook met het oog op mogelijke schadeclaims is Van Houten ‘heel blij met dit resultaat’. Volgens analisten van UBS zijn de onderzoeksresultaten echter ‘niet zo geruststellend als gehoopt’.

Prosus

Prosus zakte 1,6 procent. De techinvesteerder steeg maandag bijna 16 procent na publicatie van de jaarcijfers. Het bedrijf liet daarbij weten een deel van zijn belang in het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent te verkopen en de opbrengst te gebruiken om eigen aandelen in te kopen.

Heineken won 0,5 procent. Volgens de krant Taipei Times heeft de brouwer een bierbrouwerij in Taiwan overgenomen van Sanyo Whisbih Group. Daarbij krijgt Heineken een meerderheidsbelang in handen van de brouwerij Long Chuan Zuan. Heineken is daarmee de eerste internationale brouwer die een eigen brouwerij in Taiwan gaat gebruiken.

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer daalde 0,7 procent. De informatieleverancier maakte bekend het Spaanse bedrijf Level Programs over te nemen. Dat is een leverancier van software voor het beheer van juridische afdelingen van bedrijven en advocatenkantoren.

De euro was 1,0527 dollar waard, tegen 1,0605 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 111,17 dollar. Brentolie werd 2,1 procent duurder op 117,50 dollar per vat.