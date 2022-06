Akkoord EU-ministers over wet tegen wereldwijde ontbossing

De EU-klimaatministers hebben in Luxemburg een akkoord bereikt over een eerste Europese bossenwet. Doel van de wet is het minimaliseren van ontbossing in de wereld en van de verschraling van bosgebieden die door consumptie en productie in de EU worden veroorzaakt. Minister Rob Jetten noemt het akkoord een ‘belangrijke stap om ontbossing een halt toe te roepen’, zei hij.

De ontbossing in de wereld gaat in een ‘alarmerend tempo’, stelt de Europese Commissie, die vorig jaar het wetsvoorstel op tafel legde. De belangrijkste oorzaak van ontbossing is de uitbreiding van landbouwgrond voor de productie van onder meer hout, palmolie, soja, cacao en koffie. De EU is een van de topimporteurs van soja, palmolie en hout uit gebieden waarvoor vaak bossen en andere waardevolle natuurgebieden zijn vernietigd.

De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat Europese burgers geen producten meer op de EU-markt kopen, gebruiken en consumeren die bijdragen aan de wereldwijde vernietiging van bossen. Europese bedrijven worden verplicht ‘zorgvuldigheidsregels’ toe te passen als ze bepaalde producten in de EU in de handel willen brengen, op basis van een beoordelingssysteem over het risico op ontbossing in de landen waaruit die producten komen. Ook zijn er mensenrechten in verweven.

Volgens Jetten is de wet ‘nog maar het begin’ en is er wel nog meer nodig. Zo heeft Nederland gepleit voor uitbreiding van de wet met nieuwe grondstoffen en ecosystemen, maar daar was ‘helaas niet voldoende steun voor’.

De EU-lidstaten kunnen naar verwachting na september met het Europees Parlement gaan onderhandelen over de definitieve wet.