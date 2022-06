Staghouwer: sommige boerenacties gaan ‘duidelijke grens’ over

Landbouwminister Henk Staghouwer ziet dat bepaalde boerenacties ‘een duidelijke grens’ over gaan. ‘Iedereen in Nederland heeft het recht om te demonstreren, maar niet om daarbij het verkeer te ontwrichten, de veiligheid van anderen in gevaar te brengen, natuur te vernielen of bestuurders en mediavertegenwoordigers te intimideren’, zegt de bewindsman op Twitter.