Schotse premier komt met datum voor referendum onafhankelijkheid

Voor het geval die toestemming niet komt, stapt de Schotse regering naar het Britse hooggerechtshof om de wetmatigheid van een nieuw referendum te onderzoeken. Johnson heeft herhaaldelijk aangegeven tegen een nieuwe volksraadpleging te zijn en hij lijkt niet bereid zijn standpunt aan te passen. Toch benadrukt Sturgeon dat Schotland alleen op een wetmatige manier onafhankelijk kan worden.

In 2014 stemde een nipte meerderheid in Schotland tegen onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Volgens Sturgeon is de situatie veranderd doordat het land uit de Europese Unie is gestapt. In Schotland wilde juist een meerderheid bij de EU blijven. De premier denkt dat haar verkiezingsoverwinning van vorig jaar een duidelijk mandaat is vanuit de bevolking voor een nieuw referendum, maar volgens de laatste peilingen is er nog geen meerderheid voor Schotse onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk.