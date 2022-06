Kamer: onderzoek naar buitenlandse donaties politici moet in wet

‘Buitenlandse financiële steun aan politieke partijen en politici is onwenselijk en gevaarlijk voor de democratie. Het maakt ons kwetsbaar voor ongewenste beïnvloeding. Daarom is het belangrijk dat er wettelijke mogelijkheden komen om onderzoek naar deze geldstromen te doen en deze bloot te leggen’, zegt Klaver.

Op 1 maart steunde de Kamer een motie van de GroenLinks-voorman om onderzoek te laten doen naar mogelijke financiering van politieke partijen, politici en belangenorganisaties met Russisch geld. De Algemene Rekenkamer is daartoe niet bevoegd, zo is recent duidelijk geworden. Er is in Nederland nu geen instantie die een wettelijke taak heeft om dat te onderzoeken. Om een dergelijk onderzoek in de toekomst wel mogelijk te maken - door de Algemene Rekenkamer of een andere instantie - is een juridische grondslag nodig. De Tweede Kamer wil nu van de Raad van State weten hoe dit juridisch mogelijk kan worden gemaakt.

Baudet

Aanleiding voor de motie van Klaver in maart, was de houding van Thierry Baudet, fractievoorzitter van Forum voor Democratie (FVD) in een debat over de oorlog in Oekraïne. Baudet zei toen begrip te hebben voor de Russische invasie en steunde net zoals de PVV niet de sancties tegen Rusland. Volgens GroenLinks zijn er al eerder, informele, contacten tussen FVD en Russen geconstateerd.

FVD ontving in 2020 de meeste donaties uit het buitenland, zo bleek uit een overzicht van minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) van maart. In totaal ontvingen zeven partijen in dat jaar iets meer dan 370.000 euro vanuit het buitenland. In 2019 ging het om ruim 483.000 euro.

De Kamer heeft weliswaar eerder dit jaar ingestemd met een verbod op donaties uit het buitenland, maar GroenLinks vindt dat een onderzoek mogelijk moet zijn, als er aanwijzingen zijn dat de verantwoording over donaties niet klopt. Dat vindt ook een Kamermeerderheid.