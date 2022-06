Agractie: Rutte is niet op de hoogte van wat boeren drijft

Volgens boerenactiegroep Agractie heeft premier Mark Rutte op zijn persconferentie laten zien dat hij ‘niet op de hoogte is’ van wat er speelt onder de boeren. ‘U bent niet op de hoogte van wat boeren drijft en waarom zij in actie komen’, zegt een woordvoerder van de protestgroep in een video.

‘U zegt dat de ministers met boeren in gesprek moeten. Inderdaad, minister-president, dat is precies wat er misgaat’, klinkt het. ‘We hebben vele oplossingen aangedragen, maar er wordt niet geluisterd. Er wordt niet eens ingegaan op onze verzoeken om serieus en inhoudelijk over oplossingen te spreken.’

Boeren staan volgens Agractie ‘met de rug tegen de muur’ door de stikstofplannen van het kabinet. ‘Uw kabinet stort de ene na de andere berg stront en ellende over de boeren uit, zonder ook maar enig perspectief’, zegt de woordvoerder in het filmpje. Hij roept het kabinet nogmaals op in gesprek te gaan over oplossingen. ‘Wij staan ervoor open en de boeren ook. Indien niet, dan begrijpen wij de boeren, dat ze hun boosheid, frustratie en emotie blijven uiten door te blijven demonstreren.’

Rutte benadrukte tijdens zijn persconferentie dat de plannen noodzakelijk zijn. Hij wees erop dat de bodem verzuurt en herinnerde aan de rechterlijke uitspraken waarin is duidelijk gemaakt dat de natuur beter beschermd moet worden tegen te hoge stikstofconcentraties.