Uitzender wil Filipijnse verpleegkundigen naar Nederland halen

Er is afgesproken dat Filipijns zorgpersoneel dat geïnteresseerd is om maximaal vijf jaar in Europa te werken, een speciale opleiding kan krijgen voor de Nederlandse en Duitse ziekenhuiszorg. Ze zullen dan door het ziekenhuis in de regio rond Manilla worden voorbereid op de taal, cultuur en werkwijze van hier.

Nederlandse ziekenhuizen staan volgens OTTO te popelen de verpleegkundigen te ontvangen. Door de vergrijzing is er namelijk steeds meer behoefte aan zorg terwijl volgens de uitzender steeds minder mensen kiezen om in de gezondheidszorg te werken.

Over hoeveel Filipino’s er straks mogelijk naar Nederland gehaald worden, laat OTTO zich in een verklaring niet uit. De Filipijnen zijn een bekend wervingsland voor verpleegkundigen. In de Verenigde Staten zijn bijvoorbeeld al decennia Filipijnse verpleegkundigen aan de slag.