Brussel stuurt vaccins tegen apenpokken naar getroffen EU-landen

De commissie ging eerder deze maand tot aanschaf van de vaccins over, waarnaar de vraag groot is maar het aanbod beperkt. Het was voor het eerst dat het dagelijks EU-bestuur vaccins kocht uit de Europese begroting. De vaccins worden eerst geleverd aan de landen die er het meest om verlegen zitten. In juli en augustus volgen volgens de commissie meer leveringen.

Ook in Nederland is het virus opgedoken, maar er zijn genoeg vaccins op voorraad en daarom deed Nederland niet mee aan de groepsaankoop.