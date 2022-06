NAVO-topman: ongekende Russische wreedheid in Oekraïne

NAVO-chef Jens Stoltenberg heeft er bij de leiders van het militaire bondgenootschap op aangedrongen Oekraïne te blijven steunen nu dat land door de Russen wordt aangevallen. ‘Het is uiterst belangrijk dat we klaarstaan ​​om steun te blijven bieden, omdat Oekraïne wordt geconfronteerd met een wreedheid die we in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben gezien’, aldus Stoltenberg kort voor het begin van de NAVO-top in de Spaanse hoofdstad Madrid.