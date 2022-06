Bedrijven investeren in waterstofterminal in haven Rotterdam

Gassenbedrijf Air Products en grondstoffenhandelaar Gunvor investeren gezamenlijk in een waterstofterminal in de Rotterdamse haven. Via die terminal moet groene waterstof Nederland binnenkomen. Het is de bedoeling dat de terminal in 2026 de eerste waterstof moet gaan leveren. Hoeveel de bedrijven investeren maken ze niet bekend.

Waterstof wordt gezien als essentieel voor de verduurzaming van met name de industrie. Schone energie die op het moment van opwekken niet direct nodig is, kan omgezet worden in de stof die dan later weer in elektriciteit kan worden omgezet. Voor de terminal van Gunvor en Air Products wordt groene waterstof omgezet in ammoniak en in die vorm naar Rotterdam vervoerd.

Dinsdag maakte brandstoffenhandelaar Neste ook bekend definitief zijn raffinaderij voor duurzame brandstoffen in de Rotterdamse haven uit te gaan breiden. Neste investeert 1,9 miljard euro en verdubbelt daarmee zowat de capaciteit tot 2,7 miljoen ton duurzame brandstoffen per jaar. Daarvan zal 1,2 miljoen ton per jaar duurzame vliegtuigbrandstof zijn. Ook deze uitbreiding levert in 2026 de eerste producten.