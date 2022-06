AD zendt in strijd met regels beelden proces Marengo uit

Het AD heeft dinsdag ‘volstrekt in strijd met de gemaakte afspraken’ beelden van de strafzaak Marengo rechtstreeks uitgezonden via internet. Dat meldt de voorzitter van de rechtbank. Tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en enkele medeverdachten in het omvangrijke liquidatieproces werden dinsdagmiddag levenslange gevangenisstraffen geëist.

Camera’s zijn toegestaan in de rechtbank, maar het gebruik van beelden is gebonden aan strikte regels, onder meer over privacy. In de beelden die het AD uitzond werden alle verdachten met naam en toenaam genoemd. In de afspraken met de rechtbank staat dat ‘geluidsfragmenten waarin namen voorkomen dienen te worden aangepast door bijvoorbeeld de namen te wissen of te vervangen door een geluidssignaal’.

De NOS filmt dinsdag en deelt deze beelden met andere media. Omdat het AD de beelden tegen de regels in heeft uitgezonden, is het medium nu uitgesloten voor de rest van de dag, meldt de rechtbankvoorzitter. Mogelijk volgen er nog meer consequenties. ‘Dat moet het bestuur van de rechtbank bekijken’, aldus de voorzitter.

Het ‘korte tijd’ uitzenden van de beelden kwam door miscommunicatie en ‘had natuurlijk nooit mogen gebeuren’, aldus AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma. ‘Toen de menselijke fout duidelijk werd hebben we de beelden onmiddellijk stopgezet en verwijderd.’