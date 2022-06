Stikstofminister Van der Wal vindt protesten ‘echt heftig worden’

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) vindt de protesten van de boeren nu wel ‘echt heftig worden’, ook al had ze vooraf heftigheid verwacht, zei ze tijdens een kort persmoment. Ze weet nog niet of ze dinsdag met boeren in gesprek gaat, die opnieuw protesteren tegen de stikstofplannen en onder meer voor het gebouw van de Tweede Kamer staan met tractoren en een paar koeien hebben meegenomen.

Van der Wal hoeft niet in de Kamer te zijn en heeft andere zaken op haar agenda staan, zei ze. Maar ze zal niettemin overleggen hierover. ‘Ik ben altijd bereid om het gesprek aan te gaan’. Ze voelt zich wel veilig om dit te doen.

De minister benadrukte nogmaals dat ze de zorgen van veel boeren en boerengezinnen echt snapt. ‘Tegelijkertijd zie ik veel beelden ontstaan en zie ik de nuance een beetje verdwijnen. Alsof we het hele platteland leegvegen en er helemaal geen toekomst meer is voor boeren in Nederland. Dat is natuurlijk echt niet het geval.’

Stikstofkaart

De stikstofkaart die ze onlangs presenteerde ‘geeft richting en is een vertrekpunt om mee aan de slag te gaan’. Samen met de provincies is er een jaar de tijd om te bepalen wat echte doelen zijn per gebied, maar ‘we hebben acht jaar de tijd om de doelen te halen. En dat is ruim de tijd’, aldus Van der Wal.

Daarnaast benadrukte ze dat er ook nog veel gebieden zijn waar ook veel toekomst is voor boeren. ‘Er zijn veel boeren die echt gefrustreerd en boos zijn. Tegelijk zijn er ook veel boeren die zeggen dat het over hun toekomst gaat, over de vruchtbare bodem. Daarom is het nodig dat we met elkaar veranderen, de hele sector.’

Provincies

De impact zal het grootst zijn waar met name de hele intensieve industriële veehouderij dicht bij de zogenoemde Natura 2000-gebieden zit. ‘Daar moeten we op zoek naar een nieuwe balans. Daar is straks nog weinig ruimte voor intensieve veehouderij. Maar tegelijk kan er veel in andere gebieden.’

In januari kijkt ze hoe ver de provincies zijn met de uitwerking van de stikstofplannen. Als zij niet genoeg vaart maken, grijpt de minister in.