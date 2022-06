Het vliegtuigje dat dinsdagochtend neerstortte bij het Zwarte Meer is gevonden en hulpdiensten zijn ‘druk bezig met het redden van de slachtoffers’, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Flevoland. Het is nog onduidelijk wat de toestand van de twee inzittenden is, aldus de woordvoerder. De vaarwegen van en naar het Zwarte Meer, de locatie waar het toestel neerstortte, zijn gestremd.