Boeren gaan langs bij provinciehuizen

Demonstrerende boeren bezoeken dinsdag op een aantal plekken in het land provinciehuizen. Onder meer in Groningen en Assen stonden tientallen boeren met trekkers op de stoep. In Groningen hebben de actievoerders een grote berg zand op het Martinikerkhof gestort.

De provincies moeten volgens het stikstofplan van het kabinet het beleid ‘op maat’ uitvoeren. Dat betekent dat de provincies ervoor moeten zorgen dat de stikstofuitstoot omlaag gaat in daarvoor aangewezen gebieden. Voor 1 juli volgend jaar moeten de provincies aan het Rijk laten weten hoe ze dat precies per gebied gaan doen. Verschillende provincies, zoals Gelderland en Overijssel, hebben al aan stikstofminister Christianne van der Wal laten weten dat zij vooralsnog hun eigen beleid voortzetten en dat ze het kabinetsplan niet zien zitten.

De actievoerende boeren bieden provinciebesturen dinsdag een brandbrief aan, waarin ze vragen om het beleid af te wijzen. Langs de weg naar het Drentse provinciehuis in Assen stonden 25 boeren met tractoren commissaris van de Koning Jetta Klijnsma op te wachten. Klijnsma was volgens RTV Drenthe ‘verrast’ maar wilde wel met de boeren praten. Ze maakte duidelijk dat de Tweede Kamer over het stikstofplan moet stemmen en dat de provincie daar volgens haar weinig aan kan doen.

Handdruk

Gouverneur Emile Roemer van de provincie Limburg heeft de boeren dinsdagmiddag met een handdruk begroet. Samen met gedeputeerde Geert Gabriëls praat hij op de stoep voor het Gouvernement met de actievoerders. Die kwamen lopend naar het gebouw aan de Maas in Maastricht.

De provincie Noord-Brabant rekent op de komst van vijftig tot honderd boeren op trekkers, aldus een woordvoerder. Die zouden begin van de middag in Den Bosch arriveren. De boeren mogen het provinciehuis niet in. Mogelijk gaat landbouwgedeputeerde Elles Lemkes in gesprek met de actievoerders, maar dat staat nog niet vast. Maandag is in Brabant ook al langdurig met actievoerende boeren gesproken, zegt de woordvoerder.

Ook in Zeeland zijn voor later dinsdagmiddag acties aangekondigd, maar het is nog niet bekend of het provinciehuis in Middelburg dan ook doelwit is. In Utrecht hebben zich bij Stadion Galgenwaard ongeveer veertig boeren verzameld. Zij gaan in gesprek met provinciebestuurder Mirjam Sterk.