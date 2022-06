Rutte begrijpt dat beleid ingrijpend is en boer perspectief mist

Premier Mark Rutte begrijpt dat het stikstofbeleid ‘ingrijpend’ is voor veel boeren en dat ze liever meer concrete perspectiefplannen hadden gezien, zei hij tijdens een korte persconferentie. ‘Ik snap dat boeren ongelooflijk geschrokken zijn’, zei Rutte, die tegelijk benadrukte dat de besluiten over stikstof ‘wel noodzakelijk zijn’.

De kritiek op te weinig perspectief kwam ook uitgebreid aan bod tijdens het Kamerdebat over de stikstofplannen, aldus Rutte. ‘Maar dat is wel ingewikkeld’, zei de minister-president. Concrete regelingen voor boeren die blijven en groener willen boeren, zijn ook afhankelijk van de stikstofplannen. Deze worden de komende tijd per gebied ingevuld. Bovendien wil het kabinet hierover goed overleggen met boerenorganisaties zelf.

Die gesprekken zijn volgens Rutte intensief gaande ‘om ervoor te zorgen dat we dat uit kunnen voeren op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt ook met die zorgen’. Volgens hem mogen mensen feiten ontkennen ‘maar het is niet verstandig’. Want een feit is volgens de premier ‘dat de bodem verzuurt en dat dit op lange termijn ook gevolgen heeft voor de agrarische sector. ‘Feit is ook dat als we nu dingen niet doen, het ertoe leidt dat door rechterlijke uitspraken geen wegen worden aangelegd en er geen woningbouw kan plaatsvinden. En uiteindelijk het land op slot komt te staan.’