Rutte: ik bemoei me al weken met boerenprotesten

Premier Mark Rutte zegt dat hij zich al weken bemoeit met de boerenprotesten tegen de stikstofplannen van het kabinet. Daarmee reageert hij op de kritiek dat hij onzichtbaar zou zijn in de crisis.

De premier sprak samen met minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) de pers toe om te reageren op de steeds heftiger wordende boerenprotesten. Zo werden snelwegen geblokkeerd, hooibalen in brand gestoken en ook gingen boeren weer naar de woning van stikstofminister Christianne van der Wal.

‘Nu we de afgelopen dagen zien wat de demonstraties in de praktijk opleveren, en dan bedoel ik niet de goedwillende demonstranten, maar de demonstranten die gevaarlijke situaties creëren, die intimideren, dan vind ik het noodzakelijk om ons uit te spreken’, aldus de premier. De afgelopen tijd was zijn rol voornamelijk het ‘beslechten van interne discussies’ en zorgen dat er besluitvorming komt, zegt hij.