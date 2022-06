Shell aan kop op positief Damrak, AkzoNobel onderaan

Shell won dinsdag 3 procent en was daarmee de grootste stijger in de AEX-index, die een voorzichtig herstel liet zien. Het olie- en gasconcern profiteerde onder meer van de opmars van de olieprijzen. Verfconcern AkzoNobel, die de naam van zijn nieuwe topman onthulde, stond met een min van 2,7 procent onderaan.

Ook Philips (min 1,1 procent) behoorde tot de grootste dalers op het Damrak. Het zorgtechnologiebedrijf verklaarde op basis van vroege onderzoeksresultaten dat de problemen met slaapapneuapparaten van het bedrijf minder gevaarlijk voor gebruikers zijn dan eerder gevreesd. Topman Frans van Houten noemt de resultaten bemoedigend. Ook met het oog op mogelijke schadeclaims is Van Houten ‘heel blij met dit resultaat’. Volgens analisten van UBS zijn de onderzoeksresultaten echter ‘niet zo geruststellend als gehoopt’.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 672,56 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 933,88 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 1,2 procent. De DAX in Frankfurt klom 0,8 procent ondanks een verdere afname van het Duitse consumentenvertrouwen door de hoge inflatie in het land.

Nieuwe topman

AkzoNobel liet weten dat Gregoire Poux-Guillaume per 1 november de nieuwe topman van het bedrijf wordt. De Fransman volgt de Belg Thierry Vanlancker op die sinds 2017 aan het roer staat en wiens termijn afloopt. Poux-Guillaume was onder meer topman van het Zwitserse bedrijf Sulzer, dat actief is op het gebied van vloeistoftechniek.

Prosus zakte 1,7 procent. De techinvesteerder steeg maandag bijna 16 procent na publicatie van de jaarcijfers. Het bedrijf liet daarbij weten een deel van zijn belang in het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent te verkopen en de opbrengst te gebruiken om eigen aandelen in te kopen. In Hongkong zakte Tencent ruim 3 procent na de aankondiging.

Bierbrouwerij Taiwan

Heineken won 0,9 procent. Volgens de krant Taipei Times heeft de brouwer een bierbrouwerij in Taiwan overgenomen van Sanyo Whisbih Group. Daarbij krijgt Heineken een meerderheidsbelang in handen van de brouwerij Long Chuan Zuan. Heineken is daarmee de eerste internationale brouwer die een eigen brouwerij in Taiwan gaat gebruiken.

In Parijs klom Michelin 1 procent. De Franse bandenfabrikant wil zijn Russische activiteiten tegen het einde van jaar overdragen aan het lokale management.

De euro was 1,0586 dollar waard, tegen 1,0605 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 111,08 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 116,92 dollar per vat.