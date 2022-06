Geduld reizigers Schiphol blijvend op de proef gesteld

Het geduld van reizigers die via Schiphol reizen wordt aanhoudend op de proef gesteld. Wachtrijen die op drukke momenten oplopen tot een paar uur zijn geen uitzondering. Alle maatregelen om de drukte het hoofd te bieden ten spijt zullen vakantiegangers ook de komende tijd moeten aansluiten. Volgens de luchthaven loopt het ondanks de aanhoudende drukte aardig door. Over het oplossen van de personeelstekorten kon Schiphol nog niets zeggen.

Op dinsdag is het volgens druktemeter op Schiphol vooral voor vertrekkende reizigers een drukke dag. Dat betekent langere rijen voor de check-in balies en de security. Reizigers staan op sommige momenten ook buiten de terminal in de rij. Schiphol probeert de reizigers zo goed en kwaad als het kan te informeren, bijvoorbeeld door informatie te geven over de wachttijden tot het moment dat ze door de veiligheidscontrole kunnen.

Om de drukte het hoofd te bieden probeert Schiphol nieuwe mensen te werven. Zij worden onder andere gelokt met een zomerbonus van 5,25 euro per uur bovenop het normale salaris. Ook na de zomerdrukte is er een toeslag beloofd. Eerder werd een banenmarkt op Schiphol druk bezocht. Maar het is nog altijd niet bekend wat die wervingsactie aan nieuw personeel heeft opgeleverd. Ook exacte aantallen over personeelstekorten zijn niet bekend. Wel bevestigde Schiphol eerder dat het in ieder geval vijfhonderd nieuwe beveiligers zoekt. Naar verluidt zou de security-check ook de meeste vertraging opleveren.

Omdat het werven van nieuwe mensen niet genoeg is om de drukte deze zomer aan te kunnen, is ook besloten het aantal passagiers te reduceren. Alleen al in juli gaat het om een mindering van 13.500 reizigers per dag. De maatregel heeft kwaad bloed gezet bij reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen die al aangaven de schade op Schiphol te zullen verhalen. Het schadebedrag zou volgens een grove schatting honderden miljoenen euro’s bedragen. Exacte cijfers worden pas na de zomervakantie bekend.