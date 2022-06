De Veiligheidsregio Flevoland bevestigt dat er dinsdag een vliegtuigje is neergestort in het Zwarte Meer, een meer tussen Flevoland en Overijssel. In het vliegtuigje zitten maximaal twee inzittenden, aldus de woordvoerder. Duikteams uit Flevoland en Overijssel zijn opgeroepen voor de zoektocht naar de inzittenden.