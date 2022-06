Een van de laatste bekende oppositiefiguren opgepakt in Moskou

De bekende Kremlincriticus, Ilja Jasjin, is opgepakt in Moskou. Volgens zijn advocaat wordt Jasjin beschuldigd van het niet opvolgen van politiebevelen. Daarvoor kan de politicus vijftien dagen gevangenisstraf krijgen. Hij is een van de laatste oppositiefiguren die in vrijheid kritiek uit op Poetin.

Jasjin is gekozen in de gemeenteraad van Moskou en heeft zich de laatste tijd kritisch uitgelaten over de Russische inval in Oekraïne. Zijn advocaat zegt dat hij Jasjin niet mag zien in het politiebureau waar hij nu zit. Een rechtbank besluit dinsdag of hij vast blijft zitten, voorlopig huisarrest of een dagvaarding krijgt.

Het oppositielid verwierf vooral bekendheid door de grote protesten tegen president Poetin in 2011 en 2012. Hij organiseerde toen grote bijeenkomsten van Kremlincritici en is daarbij meerdere keren opgepakt. Ook in de jaren daarna organiseerde Jasjin demonstraties en heeft hij een aantal keer kort vastgezeten.

De laatste jaren worden steeds meer oppositieleden gearresteerd. De bekendste criticus Aleksej Navalni zit momenteel een straf uit van 11,5 jaar. Door nieuwe wetten is het ook mogelijk om mensen die kritiek hebben op de oorlog in Oekraïne tot wel vijftien jaar vast te zetten.