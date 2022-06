Twee jonge wolfjes gezien op de Midden-Veluwe

Op de Midden-Veluwe zijn twee wolvenwelpen gezien. De waarneming is doorgegeven aan het Wolvenmeldpunt, aldus BIJ12, de organisatie die voor de provincies wolvenzaken bijhoudt. Het is nog niet bekend welk wolvenpaar voor een nest heeft gezorgd, maar BIJ12 denkt dat er op de Midden-Veluwe een tweede wolvenroedel is.

Het wolvenpaar op de Noord-Veluwe krijgt al enkele jaren jongen. Daar is een roedel ontstaan, waarvan niet bekend is hoe groot die is. Wolvenkenners denken dat er rond de tien wolven op de Noord-Veluwe rondlopen. Het wolvenpaar daar heeft dit voorjaar weer jongen gekregen. Als wolvenwelpen groter worden verlaten zij het ouderlijk nest op zoek naar een eigen territorium. Er zijn al her en der sporen van jongen van de Noord-Veluwe gevonden.

Op de Midden-Veluwe leefde al enkele jaren een wolvin in haar eentje. Vorig jaar bleek uit beelden dat ze een partner had gevonden.

De Zoogdiervereniging en terreinbeheerders roepen recreanten op om niet op zoek te gaan naar de jonge wolven en de regels in het bosgebied te respecteren. Wolvenwelpen zijn erg gevoelig voor verstoring. Bovendien kan de aanwezigheid van mensen ervoor zorgen dat de ouders hun jongen niet meer durven te verzorgen.