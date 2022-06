Russische militairen bestormen dorp ten zuiden van Lisitsjansk

De Russische militairen staan aan de zuidrand van de strategisch belangrijke stad Lisitsjansk in het oosten van Oekraïne. Het is een van de laatste plaatsen in de regio Loehansk die nog in Oekraïense handen is.

In Lisitsjansk zitten nog duizenden Oekraïense soldaten, die proberen de Russen tegen te houden. Rusland bestookt de stad met artillerie en raketten. Infanterietroepen proberen de stad binnen te dringen.

Rusland probeert volgens Oekraïne ook om een belangrijke weg tussen Lisitsjansk en de stad Bachmoet in handen te krijgen. Bachmoet ligt ten zuidwesten van Lisitsjansk en Severodonetsk, dat ondertussen volledig is veroverd door de Russen.