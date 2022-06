Queen in Schotland spreekt premier die zelfstandigheid wil

De Britse koningin Elizabeth is voor een officieel bezoek in Schotland aangekomen. Ze arriveerde in een koninklijke trein in Edinburgh. De 96-jarige vorstin, die gezondheidsproblemen heeft, stapte zonder hulp de trein uit, meldden Britse media enthousiast. Ze spreekt in de Schotse hoofdstad onder anderen met premier Nicola Sturgeon.

Sturgeon komt dinsdag met haar plan om in oktober 2023 weer een referendum over de onafhankelijkheid van Schotland te houden. In september 2014 stemde 55 procent van de kiezers in een referendum tegen onafhankelijkheid. Maar door de brexit heeft een aantal Schotten daar nu spijt van. In Schotland stemde in 2016 62 procent van de kiezers voor het lidmaatschap van de Europese Unie. In 2014 werd het referendum in Schotland gehouden omdat de regering in Londen daar speciaal de bevoegdheid voor toekende. Daar lijkt de regering van premier Boris Johnson nu niet toe bereid.

Nicola Sturgeon gaat rond 15.00 uur (onze tijd) het Schotse parlement vertellen hoe ze haar volksraadpleging wil organiseren. Ze is van mening dat haar meerderheid in het Schotse parlement haar de bevoegdheid geeft dat te doen. De Britse regering betwist dat.

Referendum

De Schotse Nationale Partij van Sturgeon wil al jaren een referendum houden, maar het is moeilijk een volksraadpleging te houden waar de uitslag algemeen van wordt erkend, als Londen en Schotse tegenstanders van afscheiding zich tegen de geldigheid verzetten. Sturgeon zou het mogelijk een raadgevend referendum noemen om de tegenstanders mild te stemmen.

Voor de vorst van het koninkrijk hoeft de onafhankelijkheid van Schotland niet veel uit maken. De koninkrijken Engeland en Schotland kregen in 1603 samen één koning, maar bleven nog meer dan honderd jaar twee aparte staten.