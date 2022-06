Duitsland toch voorstander van EU-verbod verbrandingsmotor

Duitsland schaart zich toch achter een verbod op de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren in de Europese Unie vanaf 2035. Dat zei minister voor Milieu Steffi Lemke in een interview met de tv-omroep ZDF. Onlangs zei een andere minister nog dat de Duitse regering het voorstel niet kon steunen.

‘Als het pakket inhoudt wat de Europese Commissie heeft voorgesteld, het verbieden van auto’s die CO2 uitstoten vanaf 2035, dan stemmen we daarmee in’, zei Lemke van de Groenen.

Vorige week verklaarde minister van Financiën Christian Lindner, lid van de liberale FDP, nog dat Duitsland het plan niet zou steunen. Op een evenement van een grote werkgeversorganisatie zei hij dat er altijd nichemarkten voor auto’s op benzine of diesel zullen blijven bestaan, dus een totaalverbod op verbrandingsmotoren fout zou zijn.

Duitsland kent een grote auto-industrie. De top van een van de bekendste merken uit het land, BMW, keerde zich begin dit jaar openlijk tegen een snel afscheid van de verbrandingsmotor, mede vanwege de werkgelegenheid en banen die de technologie Duitsland heeft opgeleverd. Op een bijeenkomst met politici in februari pleitte hij voor het doorontwikkelen van schonere motoren voor fossiele brandstoffen.

De EU heeft zich ten doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen minstens 55 procent lager zijn dan in 1990.