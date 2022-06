Brussels Airport weet honderden vacatures in te vullen

De Belgische luchthaven Brussels Airport is naar eigen zeggen klaar voor een drukke zomer. De afgelopen weken werden volgens het bedrijf honderden openstaande vacatures ingevuld om daarmee de verwachte drukte het hoofd te kunnen bieden. De mensen werden onder andere geworven via zogeheten jobcafés. Ook werkzoekenden werden actief benaderd voor een baan op de luchthaven.

Brussels Airport verwacht deze zomer zo’n 4 miljoen reizigers. Daarmee ligt het aantal op circa driekwart in vergelijking met het niveau van voor de coronacrisis. De luchthaven is nog altijd op zoek naar krap zeshonderd mensen om de resterende vacatures in te vullen. Het personeelstekort nadert daarmee het gemiddelde personeelstekort voor de coronacrisis toen er in doorsnee vijfhonderd banen openstonden.

Volgens een woordvoerster van Brussels Airport werd in april wel duidelijk dat de zomer qua bezetting nijpend zou worden. Vanaf dat moment werden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd om mensen te werven. Daarbij werd actief samengewerkt met bedrijven op de luchthaven en tewerkstellingscentra in Brussel en Vlaanderen om werkzoekenden ook zo ver te krijgen op de luchthaven aan de slag te gaan. Van de circa 1200 vacatures werd de helft ingevuld.

Ondersteuning

Brussels Airport nam in de coronacrisis afscheid van zo’n 4000 van de 24.000 mensen. De Belgische overheid heeft veel bedrijven op de luchthaven financieel ondersteund zodat zij personeel in dienst konden houden. De situatie op Brussels Airport is daarmee niet te vergelijken met die van Schiphol, aldus de zegsvrouw.

Ook Schiphol kampt met grote personeelstekorten. Exacte aantallen zijn niet bekend. Alleen het tekort van vijfhonderd beveiligers is bevestigd. Verder gaat het om honderden zoniet duizenden banen elders op de luchthaven. Schiphol was volgens vakbond FNV voor de crisis goed voor zo’n 68.000 banen. Dat waren er op het dieptepunt nog 35.000. Via een banenmarkt en andere wervingsactiviteiten is ook Schiphol de boer op gegaan om mensen te verleiden op de luchthaven te komen werken. Ook werd een zomerbonus ingesteld. Verder is het aantal passagiers begrensd.

Verschillende luchtvaartmaatschappijen proberen de chaos op Schiphol te vermijden en wijken waar mogelijk uit naar andere luchthavens. Ook Brussels Airport heeft van een aantal maatschappijen verzoeken gekregen, die ook zijn ingewilligd. Maar om de drukte het hoofd te bieden is er niet heel veel extra ruimte.