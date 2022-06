Aandacht voor Philips en AkzoNobel op Damrak

De problemen met slaapapneumachines van Philips werden veroorzaakt door het geluidisolerend schuim in de apparaten. Dat kon mogelijk afbrokkelen, maar ook chemische stoffen afgeven. Volgens Philips is de kans op kanker en andere ziektes als gevolg van het gebruik van de slaapapneumachines echter ‘zeer klein’.

AkzoNobel liet weten dat Gregoire Poux-Guillaume per 1 november de nieuwe topman van het bedrijf wordt. De Fransman volgt de Belg Thierry Vanlancker op die sinds 2017 aan het roer staat van AkzoNobel en wiens termijn afloopt. Poux-Guillaume was onder meer topman van het Zwitserse bedrijf Sulzer, dat actief is op het gebied van vloeistoftechniek.

Lichte stijging

De AEX-index op Beursplein lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger procent te beginnen, na het sterke herstel in de afgelopen handelsdagen. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen dinsdag overwegend licht omhoog. In Tokio eindigde de Nikkei 0,7 procent in de plus.

Prosus blijft in de belangstelling staan. De techinvesteerder steeg maandag bijna 16 procent na publicatie van de jaarcijfers. Het bedrijf liet daarbij weten een deel van zijn belang in het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent te verkopen en de opbrengst te gebruiken om eigen aandelen in te kopen. In Hongkong zakte Tencent bijna 5 procent na de aankondiging. Analisten van Jefferies schroefden daarnaast het koersdoel voor Prosus flink op.

Heineken

Ook Heineken weet de aandacht op zich gericht. Volgens de krant Taipei Times heeft de brouwer een bierbrouwerij in Taiwan overgenomen van Sanyo Whisbih Group. Daarbij krijgt Heineken een meerderheidsbelang in handen van de brouwerij Long Chuan Zuan. Heineken is daarmee de eerste internationale brouwer die een eigen brouwerij in Taiwan gaat gebruiken.

Het in Amsterdam genoteerde telecombedrijf Veon kwam met een handelsupdate. Het bedrijf zag de omzet in het eerste kwartaal dalen en leed een nettoverlies.

De euro was 1,0572 dollar waard, tegen 1,0605 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 110,57 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder op 116,29 dollar per vat.