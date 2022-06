Tencent zakt in Hongkong door aandelenverkoop Prosus

Tencent behoorde dinsdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurs in Hongkong. Beleggers reageerden op de aankondiging van techinvesteerder Prosus om een deel van zijn belang in het Chinese internet- en gamebedrijf te verkopen. Prosus, dat een notering heeft in Amsterdam, wil aandelen Tencent verkopen om eigen aandelen in te kopen en zo aandeelhouders te belonen.

De Hang Seng-index noteerde tussentijds 0,4 procent lager, mede door het koersverlies van bijna 5 procent voor Tencent. Ook JD.com moest het ontgelden met een min van 2,6 procent, nadat Prosus liet weten zijn belang in het Chinese e-commercebedrijf te gelde te hebben gemaakt. Daarnaast werd bekend dat oprichter en oud-topman Richard Liu van JD.com een groot belang in het bedrijf heeft verkocht. Andere grote Chinese techbedrijven als Alibaba en Meituan werden ook lager gezet en verloren 2 en 1,5 procent.

De stemming op de andere belangrijke Aziatische aandelenmarkten was eveneens terughoudend in navolging van de kleine koersverliezen op Wall Street. Beleggers deden het rustig aan na het sterke herstel van vorige week. De beurs in Shanghai won 0,2 procent na een nieuwe belofte van de Chinese centrale bank om de economie te blijven ondersteunen. De Kospi in Seoul klom 0,3 procent en in Sydney steeg de All Ordinaries 0,6 procent.

In Tokio, dat gebukt gaat onder een hittegolf, sloot de Nikkei 0,7 procent in de plus op 27.049,47 punten. De overheid riep zo’n 37 miljoen inwoners van de Japanse hoofdstad en omgeving maandag al op minder energie te gebruiken door de verlichting uit te laten vanwege de vrees voor stroomtekorten door het gebruik van airco’s. Bij de bedrijven won olieproducent Inpex 4,5 procent na een herstel van de olieprijzen.