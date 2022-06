Uitspraak in proces tegen 101-jarige oud-concentratiekampbewaker

De aanklager heeft vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen de oudste persoon ooit vervolgd voor misdaden van het naziregime. Schütz zou betrokken zijn geweest bij de executie van Sovjetsoldaten en het vergassen van gevangenen. Als hij wordt veroordeeld hoeft hij vanwege zijn hoge leeftijd hoogstwaarschijnlijk niet de gevangenis in.

Schütz zegt onschuldig te zijn. Hij ontkent dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog bewaker was in het SS-concentratiekamp ten noorden van Berlijn. Hij was destijds naar eigen zeggen boerenknecht. Een Duitse historicus heeft eerder bewijs aangeleverd dat hij wel degelijk ook kampbewaker was. In het concentratiekamp bij Oranienburg werden executies uitgevoerd, maar er overleden ook mensen door medische experimenten, dwangarbeid, uithongering en ziektes.