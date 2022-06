Rechter doet uitspraak in hoger beroep rond Jiskefet-encyclopedie

Het gerechtshof in Amsterdam doet dinsdag uitspraak in het hoger beroep dat uitgeverij Noblesse heeft aangetekend tegen een eerdere uitspraak over een door haar uitgegeven encyclopedie over het tv-programma Jiskefet. De uitgeverij wil dat het hof het besluit om alle boeken te voorzien van een sticker met de tekst ‘ongeautoriseerd’ terugdraait. De uitspraak zou eigenlijk twee weken geleden al zijn, maar die werd uitgesteld.