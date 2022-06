Veiligheidsraad VN bespreekt dinsdag recente Russische aanvallen

Oekraïne heeft opgeroepen tot een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over Russische aanvallen op burgerdoelen, zei het VN-orgaan. Die vergadering komt er ook: dinsdag om 20:00 uur (14:00 uur plaatselijke tijd).

De Russische raketaanval maandag op een winkelcentrum in de centrale stad Krementsjoek ‘is de belangrijkste focus’ van de bijeenkomst, zei een woordvoerder van de Albanese missie, die het roterende voorzitterschap van de Veiligheidsraad bekleedt. Daarbij kwamen dertien mensen om het leven. Ook de beschietingen van een wooncomplex in Kiev zondag (vijf doden), en die van maandag in Charkov (vijf doden) en Lisitsjansk (acht doden) komen aan de orde.

Rusland heeft sinds het begin van de invasie op 24 februari structureel ontkend burgerdoelen aan te vallen. Moskou heeft niet gereageerd op de Oekraïense aantijgingen van maandag, maar zei zondag wel dat de aanval op het wooncomplex in Kiev gericht was op een wapenfabriek.