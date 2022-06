Acties boeren op snelwegen en elders tot laat in de avond

De politie heeft een tractor in beslag genomen en de eigenaar aangehouden op verdenking van het blokkeren van de snelweg en het niet voldoen aan bevel om te vertrekken. Andere tractorbestuurders zijn ook gesommeerd te vertrekken. Er zijn meerdere bekeuringen uitgedeeld voor rijden op de snelweg en niet voldoen aan bevel of vordering, meldt de politie.

Op de A1 bij Holten hebben boeren de weg enige tijd geblokkeerd. Ook is er brandgesticht. De politie is ter plekke maar heeft vooralsnog niet ingegrepen, meldt RTV Oost.

Ook op andere snelwegen in Nederland zijn in de loop van de avond nog kleine acties van boeren met tractoren. De boeren hielden acties op de A12 in Gelderland richting Duitse grens. Ook in Groningen richting Duitse grens, en op de A7 en A32 waren tractoren op de snelweg te zien.

Een groep van enkele tientallen boeren heeft maandagavond gedurende ongeveer 1,5 uur een verrassingsactie gehouden op het Mediapark in Hilversum, meldt de politie. Na overleg tussen de politie en de boeren zijn die met hun tractoren huiswaarts gekeerd. Dat verliep volgens een woordvoerster zonder incidenten.