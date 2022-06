Krant: Heineken neemt bierbrouwerij in Taiwan over

Heineken heeft een bierbrouwerij in Taiwan overgenomen van Sanyo Whisbih Group. Dat meldde de krant Taipei Times. Daarbij krijgt Heineken een meerderheidsbelang in handen van de brouwerij Long Chuan Zuan.

Volgens Taipei Times wordt Heineken daarmee de eerste internationale brouwer die een eigen brouwerij in Taiwan gaat gebruiken. De overname is goedgekeurd door het Taiwanese ministerie van Economische Zaken, maar er zijn nog geen financiële details bekendgemaakt. Volgens Heineken zijn de onderhandelingen over de definitieve voorwaarden van de overname nog niet afgerond.

Heineken heeft zes kantoren in Taiwan. De Taiwanese markt is goed voor een jaarlijkse omzet van omgerekend 190 miljoen euro. De brouwer verkoopt daar merken als Heineken, Tiger en Strongbow. Het Heineken-biermerk werd voor het eerst in 1987 in Taiwan geïntroduceerd.