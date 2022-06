Boeren voeren actie met tractoren op Mediapark in Hilversum

De boeren zijn met ongeveer veertig tractoren het terrein opgegaan. Waarom de boeren in Hilversum demonstreren is nog niet duidelijk. De actie hindert het verkeer vooralsnog niet. Het Mediapark is nog bereikbaar voor bezoekers.

De NOS heeft de ingangen van het gebouw waar de nieuwsuitzendingen worden verzorgd op het Mediapark maandag afgesloten vanwege de komst van zeker veertig boeren op tractoren. Dat laat een woordvoerder van de NOS aan het ANP weten. "We volgen het protocol van voorzorgsmaatregelen", stelt hij.

Overleg

Er vindt op dit moment overleg plaats over de situatie, meldt hij. Het is onduidelijk wat de boeren precies van plan zijn. Hun getoeter was in elk geval te horen in de live-uitzending op NPO Radio 5 die vanaf het Mediapark wordt verzorgd.

Vooralsnog hebben de demonstrerende boeren geen gevolgen voor de uitzendingen van de NOS. Meer details over het protocol geeft de woordvoerder niet: "Het is niet voor het eerst dat er op het Mediapark wordt gedemonstreerd."

Eerder deze week werd bekend dat NPO-voorzitter Frederieke Leeflang wordt beveiligd. Zij ontvangt bedreigingen vanwege een kritisch rapport van de ombudsman over Ongehoord Nederland. De afgelopen weken zijn meer NPO-presentatoren bedreigd en werden diverse gasten afgezegd vanwege bedreigingen. Zo kon viroloog Marion Koopmans niet naar een uitzending op Oerol omdat haar veiligheid niet gegarandeerd kon worden.