Oekraïne meldt doden bij aanvallen op Krementsjoek en Charkov

In de centraal gelegen Oekraïense stad Krementsjoek zijn bij een Russische raketaanval doden gevallen, melden Oekraïense autoriteiten. Volgens de burgemeester van de stad werd een ‘erg druk’ bezocht winkelcentrum getroffen. De Oekraïense president Volodimir Zelenski meldde kort daarna dat ruim duizend burgers in het complex waren toen het werd aangevallen en er vervolgens brand uitbrak.

Er is sprake van zeker tien doden en veertig gewonden, meldt de regionale gouverneur. Een deel van de gewonden is er slecht aan toe. Reddingswerkers zoeken verder naar overlevenden.

Krementsjoek heeft ruim 200.000 inwoners en ligt aan de belangrijke rivier Dnjepr, die midden door Oekraïne van noord naar zuid stroomt. De stad heeft de grootste olieraffinaderij van het land.

Ook Charkov, een stad in het noordoosten van Oekraïne, is maandag bestookt door Russische raketten. Daarbij zijn vier mensen om het leven gekomen en negentien gewond geraakt, meldt de regionale gouverneur. ‘Artsen bieden alle nodige hulp’, schreef de gouverneur op Telegram. ‘Informatie over het aantal slachtoffers wordt bijgewerkt.’