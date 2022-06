Suriname wil naast olie ook gas gaan winnen

Suriname wil naast olie nu ook aardgas gaan winnen. Met het goedkoop te winnen gas wil de Surinaamse president Chan Santokhi de bauxietindustrie nieuw leven inblazen. Gas dat over is kan geëxporteerd worden.

De Surinaamse president is tot dit besluit gekomen na een gesprek met de top van staatsbedrijf Staatsolie. ‘Gas, ik ben er voorstander van. Als de wereld nu met een tekort aan gas geconfronteerd wordt en er een oorlog gaande is, en wij hebben hier bewezen gas, dan moeten we onze strategie aanpassen’, zei Santokhi die met Europese landen in gesprek wil gaan. De verwachting is dat de Surinaamse gaswinning binnen drie tot vier jaar concreet kan zijn.

Suriname staat de komende dagen in het teken van olie en gas. Staatsolie organiseert de driedaagse Suriname, Energy, Oil and Gas Summit (SEOGS). Aan dit evenement doen 120 bedrijven mee, het aantal verwachte bezoekers ligt rond de zeshonderd.

Enkele dagen later krijgt Suriname nog meer bezoek als op 3 juli de jaarlijkse vergadering van de regeringsleiders van de Caribische Gemeenschap (Caricom) plaatsvindt. De baas van de Verenigde Naties (VN) António Guterres is de hoofdgast. Hij zal zich tijdens zijn bezoek in Suriname vooral bezighouden met de gevolgen van de klimaatverandering. Een bezoek aan een herstelproject voor mangroveplanten is daar een voorbeeld van. De mangroveplanten helpen om de afkalving van de kust tegen te gaan.