Credit Suisse schuldig aan niet voorkomen witwassen drugsgeld

De op een na grootste bank van Zwitserland Credit Suisse is veroordeeld voor het niet voldoende voorkomen van het witwassen van geld door een Bulgaarse drugsbende. Cocaïnehandelaren hebben volgens de rechtbank tussen 2004 en 2008 zeker 19 miljoen Zwitserse frank witgewassen via de bank. Dat geld moet de bank afstaan en ook krijgt het een boete van 2 miljoen frank, wat omgerekend in euro’s ongeveer hetzelfde bedrag is.