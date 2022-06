ACM staat samenwerking Shell en Total toe bij CO2-opslag Noordzee

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is akkoord met een samenwerking van de oliebedrijven Shell en TotalEnergies bij de opslag van CO2 in lege gasvelden in de Noordzee. Door CO2 door buizen te vervoeren en in oude gasvelden op te slaan komt dit broeikasgas niet in de atmosfeer terecht. Volgens de ACM draagt dit initiatief daarmee bij aan de klimaatdoelstellingen.