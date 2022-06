Corendon-vakanties gaan vooralsnog door, bij TUI nog onduidelijk

Alle vakanties die deze zomer zijn geboekt bij Corendon gaan zoals het er nu naar uitziet door. De organisatie maakte eerder al bekend dat reizigers die met Corendon zelf vliegen niet bang hoeven te zijn voor een annulering, al is het wel mogelijk dat de vlucht van Schiphol naar een ander vliegveld wordt verplaatst. Diezelfde inschatting is volgens een woordvoerster nu gemaakt voor reizigers van Corendon die vliegen met andere maatschappijen, zoals Transavia en KLM.

TUI had voor reizigers die vliegen met andere maatschappijen nog geen duidelijkheid. De reisorganisatie zegt nu bezig te zijn met het informeren van reizigers die met het eigen TUI fly vliegen. Zij kunnen allemaal op vakantie, maar vertrekken mogelijk vanaf een andere luchthaven. Behalve Rotterdam The Hague Airport is dat ook het vliegveld van Luik in België, omdat daar nog voldoende beschikbaarheid was.

Uitwijken naar het vliegveld bij Groningen bleek volgens de reisorganisatie niet mogelijk vanwege beperkte openingstijden. ‘Zowel TUI als de directie van Groningen Eelde Airport heeft meermaals en nadrukkelijk het verzoek bij de autoriteiten neergelegd om in deze uitzonderlijke situatie tijdelijk meer ruimte te geven. Helaas is op deze verzoeken geen akkoord gegeven’, meldt een woordvoerster van TUI. Die ruime openingstijden zijn nodig om vaker per dag te kunnen vliegen. Volgens de zegsvrouw ligt de prioriteit nu bij het informeren van TUI fly-reizigers, daarna zijn overige passagiers ‘zo snel mogelijk’ aan de beurt.

Sunweb kwam vorige week al met de garantie dat alle vakanties van 7 juli tot en met 14 augustus kunnen doorgaan. Luchtvaartmaatschappij Transavia annuleert tot half augustus 240 vluchten. KLM zal in juli en augustus op ‘beperkte schaal’ vluchten annuleren, maar wilde eerder geen aantallen noemen. De luchtvaartmaatschappij zei dat de reizen van passagiers die voor deze zomer een vlucht hebben geboekt ‘gewoon’ zullen doorgaan. De maatschappijen moesten vanwege personeelstekorten op Schiphol hun passagiersaantallen terugbrengen voor de zomer.